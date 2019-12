Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchsversuch in chinesisches Restaurant in Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen kam es gegen 04:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein chinesisches Restaurant an der Südgeorgsfehner Straße in Vreschen Bokel. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst in den rückwärtigen, geschlossenen Innenhof des Objektes. Dort versuchte er, eine Tür zur Küche des Restaurants mit brachialer Gewalt und unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges aufzuhebeln. Durch die Geräusche aufmerksam geworden, begab sich eine Bewohnerin des Hauses in die Küche und trat von innen gegen die Tür. Als der Täter dies bemerkte, floh er unerkannt über den Innenhof in unbekannte Richtung. Zeugen, die am frühen Morgen des 10.12.19 verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Südgeorgsfehner Straße bemerkt haben, oder die sonstige Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apen unter 04489-1439 oder in Westerstede unter 04488-833115 zu melden.

