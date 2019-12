Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn vom 23. August 2019:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4355920

Bei den Ermittlungen in einem Betrugsfall, der sich am 22. August 2019 im Bad Zwischenahner Ortsteil Aschhauserfeld ereignet hatte, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wie berichtet, hatte eine 79-jährige Frau mehrere Telefonanrufe eines unbekannten Betrügers erhalten. Der Anrufer hatte sich als Kriminalbeamter ausgegeben und der Rentnerin erklärt, dass sie Opfer eines bevorstehenden Einbruchs werden sollte. Um ihr Eigentum zu schützen, sollte sie sämtlichen Schmuck zusammensuchen und in einem Paket vor ihrer Haustür ablegen. Dieses würde von einem Beamten abgeholt und gesichert. Die 79-Jährige ging nach den Anweisungen vor. Das Paket wurde auch von einer männlichen Person abgeholt.

Dieser Mann konnte zufällig von einer Überwachungskamera aufgenommen werden. Die Bilder können unter dem folgenden Link eingesehen werden:

https://www.lka.polizei-nds.de/fahndung/fahndung_social_networks/bad-zwischenahn-oeffentlichkeitsfahndung-nach-betrueger-114235.html

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 in Verbindung zu setzen.

