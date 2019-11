Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Saarstraße in Trier

Trier (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019, zwischen 15:40 Uhr und 16:15 Uhr, wurde ein in der Saarstraße (Höhe der Einmündung Saarstraße/Gerberstraße) ordnungsgemäß geparkter PKW (schwarzer BMW) durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher/die Verursacherin flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 3200 zu melden.

