Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Parkrempler - Fahrer flüchtet!

Birkenfeld / Nahe (ots)

Am Montag, den 04.11.2019, in der Zeit zwischen 11:00 und 11:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Höhe der Hauptstraße 6 in Birkenfeld abgestellten Mercedes-Benz und beschädigte diesen im Bereich der Heckschürze. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld erbeten, unter der Telefonnummer 06782/991-0.

