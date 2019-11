Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Morbacher Grundschule

Morbach (ots)

In der Halloween-Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2019 haben bisher unbekannte Täter eine Hauswand der Grundschule in Morbach durch Graffiti beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden die Bezeichnungen "ACAB" sowie "1312" an die Wand gesprüht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Morbach unter 06533-9374-0 entgegen.

Polizeiinspektion Morbach

