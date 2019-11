Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Morbach (ots)

Am heutigen Samstag, 02.11.19, ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 269 zwischen Morbach und Morbach-Gonzerath in einer scharfen Linkskurve. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam mit seinem PKW aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er und seine zwei männlichen Mitfahrer verließen jedoch kurz nach dem Unfall die Unfallstelle, ohne sich weiter um ihr verunfalltes Fahrzeug und den entstandenen Schaden zu kümmern.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere eine weibliche Zeugin, die an der Unfallstelle war und mit den Unfallbeteiligten geredet haben soll sowie der Fahrer eines dunklen Audis mit Wittlicher Kennzeichen gesucht. Der Fahrer des Audis hat vermutlich die drei Unfallbeteiligten mitgenommen und zur Aral-Tankstelle in Morbach gebracht.

Die Personen können folgendermaßen beschrieben werden: Alle Personen waren im Alter von etwa 30 Jahren, hatten kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen und einer der Männer trug eine rote Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln.

Weitere sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Morbach zu richten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Frau Neumann/Herr Reuter



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



