Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Blitzeranhänger

Trier (ots)

Am Freitag, dem 01.11.2019, kam es gegen 04:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an dem Blitzeranhänger der Stadt Trier. Besagter Anhänger war zur Tatzeit am Moselufer (Zurmaiener Straße) in Richtung Konz, kurz hinter der Jugendherberge am rechten Fahrbahnrand positioniert. Mittels Farbe wurde durch derzeit unbekannte Täter der Anhänger, unter anderem mit dem Schriftzug "Bratva", beschmiert.

Durch Hinzuziehung einer Spezialfirma konnte die Farbe zwischenzeitlich wieder entfernt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Trier unter 0651/9779-3200 zu melden.

