Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrten unter Drogeneinfluss

Ehrang (ots)

Am Samstag, 02.11.2019 gegen 12:00 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich in Trier-Ehrang eine Verkehrskontrolle durch, bei der eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW kontrolliert wurde. Im Rahmen der genaueren Betrachtung konnte festgestellt werden, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur konkreten Beweissicherung wurde ihr auf der Dienststelle in Schweich eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Fahrzeugführerin ließ sich nach der Maßnahme von einem Bekannten auf der Dienststelle abholen. Auch bei diesem 57-jährigen Fahrzeugführer konnten deutliche Anzeichen auf zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Der Konsum wurde durch einen Test bestätigt und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine dritte Abholerin konnte die Beiden, schließlich ohne weitere Vorkommnisse, nach Hause fahren.

