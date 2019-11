Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus Friedhof Hermeskeil Grableuchten beschädigt

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag den 31.10.19 auf Samstag den 01.11.19 haben bislang unbekannte Täter das Gelände des Friedhofes in Hermeskeil betreten und an mehreren Gräbern die Grableuchten entfernt und teilweise beschädigt. Die Grablampen wurden überwiegend auf dem Friedhof und um das Friedhofsgelände herum abgelegt, sodass es aktuell nicht möglich ist die Geschädigte Personen feststellen zu können. Im weiteren Verlauf wurde vermutlich durch die gleichen Personen im Nahbereich zum Friedhof Leitpfosten beschädigt.

Die Polizei Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise und die Geschädigten, sich auf der Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell