Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Störung der Totenruhe, Sachbeschädigung

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter betreten in der Nacht von Halloween (31.10.19, ca. 18.00 Uhr) auf Allerheiligen (01.11.19,ca. 09.30 Uhr) das Gelände des Friedhofes in Hermeskeil. Es wurden Grablampen aus den Gräbern gerissen und auf dem Friedhof verteilt bzw. außerhalb des Friedhofes auf einem Feld entsorgt. Des weiteren wurde eine Glasvase, welche vermutlich zur Urnenwand gehörte, zerstört. Es wurden weitere Lampen etc., ohne diese zu beschädigen, einfach umgeworfen. Des Weiteren wurde auf dem Gelände ein unbekannter gelber Pfosten, welcher zuvor irgendwo herausrausgerissen wurde, vor der Urnenwand entsorgt. Hinweise auf den oder die Täter sowie die Geschädigten liegen nicht vor.

Zeugen und Geschädigte möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503/91510 melden.

