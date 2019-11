Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mettweiler, L347 (ots)

Am Donnerstagabend den 31.10.2019 gegen 21.45 Uhr befuhr eine 22-jährige US-Amerikanerin mit ihrem Pkw die L347 von Mettweiler kommend in Richtung Fohren-Linden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw ging in Flammen auf, die Fahrerin konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert. Der brennende Pkw wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Während der Unfallaufnahme war die L347 voll gesperrt.

