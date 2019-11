Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Morbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 31.10.2019 kam es gegen 17.00 Uhr auf der B269 zwischen Gonzerath und Morbach zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mopedfahrer. Zur genannten Uhrzeit kam es zunächst zur Kollision zwischen einem PKW-Fahrer und einem die Fahrbahn querenden Wildschwein. Um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu vermeiden hatte der PKW - Fahrer eine Vollbremsung durchgeführt. In der Folge fuhr der direkt hinter dem PKW befindliche 17jährige Fahrer eines Kleinkraftrades dem abbremsenden PKW hinten auf. Der Zweiradfahrer stürzte anschließend zu Boden und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000,- Euro. Das Teilstück der B269 musste während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, die Feuerwehren aus Morbach und Gonzerath sowie die Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell