Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Kirchenbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von 29.10.19, 17:00Uhr bis 30.10.19, 10:00Uhr kam es in der Kefersheimerstraße in Idar-Oberstein, in Höhe der Hausnummer 26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Transporter wurde dabei beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

