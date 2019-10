Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Verkehrsunfall-Flucht" im Verkehrskreisel Maiwiese

Auf Ellenborn

Birkenfeld/Nahe (ots)

Eine geschädigte Pkw-Fahrerin erscheint am 29.10.2019 auf der Polizeidienststelle Birkenfeld und teilt mit, dass ihr gegen 16:45 Uhr ein schwarzer SUV im Kreisel ins Auto gefahren sei. Als die Geschädigte an die Seite fuhr, um mit der blonden, ca. 40 - 45 Jahre alten Frau zu sprechen, fuhr diese jedoch einfach in Richtung Maiwiese / Schneewiesenstraße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An der Unfallstelle standen lt. Aussage der Geschädigten eine Vielzahl von Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Tel.: 06782-9910, zur Mitteilung sachdienlicher Hinweise, mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

