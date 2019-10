Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Verkehrsunfall mit Flucht in Idar vor Praxis für Ergotherapie

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, 29. Oktober 2019, parkte in der Zeit von 17.00-19.00 Uhr in der Hauptstraße in Idar, vor einer Praxis für Ergotherapie, ein bisher unbekanntes Fahrzeug aus und beschädigte einen geparkten schwarzen Hyundai. Danach entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610.

