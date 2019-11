Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdende Überholmanöver durch schwarzen PKW auf der L 46.

L 46 Zemmer Richtung Trier-Quint (ots)

Am Donnerstag, gegen 20:20 Uhr, soll laut Zeugenaussagen ein schwarzer PKW (Sportcoupé) mit BIT-Kennzeichen, die L 46 aus Richtung Zemmer kommend in Fahrtrichtung Trier-Quint befahren haben. Dieser PKW soll dabei mehrere Überholmanöver in waghalsiger und risikoreicher Manier durchgeführt haben. Besonders riskant habe der PKW in Höhe des "Kaiserhammerweihers" überholt und den Gegenverkehr zum Ausweichen und Abbremsen gezwungen haben.

Die Polizei Schweich sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer des Gegenverkehrs die gefährdet wurden, die Angaben zum Fahrzeug und zu dem Fahrverhalten des schwarzen Sportwagens machen können.

