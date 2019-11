Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brandmeldealarm Mehrfamilienhaus. Fahrlässige Brandstiftung/Sachschaden

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 02.11.2019, gg. 09.50 Uhr wurde die Feuerwehr und Polizei Hermeskeil über Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Hermeskeil alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort konnte im 3. Stock deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Nach Überprüfung konnten keine Personen in der Wohnung festgestellt werden. Als Ursache konnte ermittelt werden, dass auf dem Küchenherd Kerzenwachs in einem Kochtopf, direkt unterhalb einer Dachschräge, geschmolzen wurde. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde eine Dachfenster beschädigt und der Innenraum stark verqualmt und verschmutzt. Die Verantwortliche hat nach bisherigen Ermittlungen die Wohnung verlassen ohne den Herd anzustellen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Hermeskeil war mit einem kompletten Löschtrupp vor Ort, die Polizei Hermeskeil mit einer Funkstreifenbesatzung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell