Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Zemmer

Zemmer (ots)

Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Montag, 28.10.2019, 16:00 Uhr und Donnerstag, 31.10.2019, 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Zemmer, in der Gruhbachstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten die Haus- und Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. Es entstand ein Schaden von etwa 200 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell