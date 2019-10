Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfall auf der BAB 81 Gemarkung Herrenberg; Sachbeschädigung mit Zeugenaufruf in Sindelfingen; Einbruch in Weil der Stadt-Hausen

Ludwigsburg (ots)

BAB 81 Gemarkung Herrenberg: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Samstag, kurz nach 12:00 Uhr, ereignete sich auf der A81 in Höhe der Anschlussstelle Herrenberg ein Auffahrunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 36-jähriger Fahrer eines Pkw Subaru befuhr die Autobahn aus Singen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. In Höhe der Anschlussstelle stockte der Verkehr, weshalb er sein Fahrzeug abbremsen musste. Der ihm folgende 45-jährige Fahrer eines Audi erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Subaru hinten auf. Bei dem Aufprall wurden der 36-jährige Subaru-Lenker sowie seine beiden 31-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern.

Sindelfingen: Fahrzeuge beschädigt - ZEUGENAUFRUF

Bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr zwei in der Grünäckerstraße in Sindelfingen geparkte Mercedes E-Klassen. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Zusätzlich wurde bei einem der Mercedes noch die Fahrzeugseite zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/697-0, zu melden.

Weil der Stadt: Einbruch in Hausen an der Würm

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10.10.2019 und Samstag 12.10.2019 verschaffte sich bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im östlichen Wohngebiet von Hausen an der Würm. Nachdem er die Tür am Wintergarten aufhebeln konnte, schlug er die Glasfront der Terrassentür zum Wohngebäude ein und entriegelte so die Schiebetür. Anschließend durchwühlte der Täter das komplette Haus und konnte dann unerkannt flüchten. Der Wert des erlangten Diebesguts liegt im unteren, vierstelligen Bereich. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

