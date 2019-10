Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeipräsident Johann Kühme begrüßt 121 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizeidirektion Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat am heutigen Dienstag 121 Polizeibeamtinnen und -beamte im Sitzungssaal des Alten Landtages begrüßt.

Insbesondere sprach er den 66 Kolleginnen und Kollegen, die in der vergangenen Woche ihr bestandenes Bachelorstudium an der Polizeiakademie feierten, seine Glückwünsche aus.

Darüber hinaus konnten 36 Beamtinnen und Beamten begrüßt werden, die aus der Bereitschaftspolizei in die Polizeidirektion Oldenburg wechselten.

Neben weiteren 17 Beamtinnen und Beamten aus anderen Polizeibehörden in Niedersachsen wechselten auch zwei Kollegen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein in die Polizeidirektion nach Oldenburg.

"Ich freue mich, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Bürgernähe und Kommunikationsfähigkeit, aber auch - wenn erforderlich - konsequentes Einschreiten, sind wesentliche Aspekte guter Polizeiarbeit", betonte Johann Kühme bei seiner Begrüßung und ergänzte: "Die Polizei trägt eine hohe Verantwortung insbesondere dafür, dass die Menschen hier in der Region in größtmöglicher Sicherheit leben können."

Direkt im Anschluss an die offizielle Begrüßung ging es für die neuen Beamtinnen und Beamten weiter zu ihren zukünftigen Dienststellen. Sie werden ihren Dienst in den Polizeiinspektionen Cloppen-burg/Vechta, Cuxhaven, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Diepholz, Oldenburg-Stadt/Ammerland, Verden/Osterholz und Wilhelmshaven/Friesland sowie in der Wasserschutzpolizeiinspektion und der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg versehen.

