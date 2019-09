Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Innenminister Pistorius informiert sich über das Projekt "Ablenkung im Führerhaus" +++ Besuch beim Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn

Oldenburg (ots)

Großenkneten. Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hat am Donnerstag (26.09.19) das Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn besucht, um sich dort über das Projekt "Ablenkung im Führerhaus" zu informieren. Projektleiter Polizeihauptkommissar Cliff Sprenger zeigte dem Minister nicht nur die eingesetzte Technik, sondern berichtete vor allem über die Erfahrungen, die seit dem Start des Projekts Anfang Februar gesammelt worden sind. Bis Ende Juli wurden bereits über 1300 Verstöße festgestellt.

"Um Unfälle zu verhindern, muss man deren Ursachen kennen. Und die liegen oft in der Ablenkung von Fahrern, vor allem von Lkw-Fahrern. Diese Annahme wird durch das wegweisende Pilotprojekt in der Polizeidirektion Oldenburg bestätigt. Die hohen Zahlen der Verstöße werden wir uns sehr genau anschauen und auswerten. Die Kolleginnen und Kollegen zeigen hier hohes Engagement, um die Gefahr dieser Unfälle zu verringern."

Durch die Zunahme des Transportverkehrs und die vermehrten Baustellen ist die Anzahl der Staus auf Autobahnen gestiegen, wodurch wiederum die Gefahr von Auffahrunfällen am Stauende zunimmt. Auch im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle dieser Art registriert.

"Obwohl die beweissichere Ahndung von Ablenkungsverstößen bei Lkw-Fahrern durch die erhöhte Sitzposition schwierig ist, lag dennoch die Vermutung nahe, dass die Unfallverursacher abgelenkt waren. Daraufhin entschieden wir uns, mit diesem Projekt den Fokus konkret auf die Ablenkung von Lkw-Fahrern zu legen", sagte Polizeipräsident Johann Kühme, der den Besuch des Ministers begleitete.

Alle vier Autobahnpolizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg beteiligen sich an diesem Projekt und kontrollieren mit einem zivilen Fahrzeug das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Sobald in den Fahrerkabinen der Lkw Anhaltspunkte für eine Ablenkung des Fahrers erkennbar sind, wird die Aufnahme mittels einer auf dem Dach angebrachten Action-Kamera gestartet. In der anschließenden Kontrolle wird dem Fahrzeugführer sein Fehlverhalten auf einem Tablet gezeigt. Mit Hilfe der Kamera-Aufnahmen ist es möglich, Verstöße rechts- und beweissicher zu dokumentieren.

