Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019 +++ Alter Landtag und ehemaliges Oldenburgisches Staatsministerium öffnen ihre Türen

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 8. September 2019, steht ganz Oldenburg wieder im Zeichen des Tags des offenen Denkmals. "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" heißt das Motto in diesem Jahr.

Auch der Alte Landtag an der Tappenbeckstraße sowie das ehemalige Staatsministerium, Theodor-Tantzen-Platz 8, werden aufgrund des großen Interesses (über 500 Besucherinnen und Besucher im letzten Jahr in beiden Gebäuden) von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr wieder ihre Türen für die Bürgerinnen und Bürger öffnen. Erstmals werden neben Führungen im Alten Landtag auch zwei Vorträge das Programm abrunden.

Im ehemaligen Staatsministerium können unter anderem das Büro des Polizeipräsidenten und der sogenannte Kabinettssaal besichtigt werden.

Führungen im Alten Landtag:

Im Alten Landtag werden um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr Führungen für jeweils 25 Personen angeboten.

Vorträge im Alten Landtag:

Um 12:30 Uhr hält Polizeirat Alexander Kreye einen Vortrag über Oskar Wantke, den Kommandeur der Ordnungspolizei und Gendarmerie des Freistaates Oldenburg.

Um 14:30 Uhr hält Dr. Dirk Götting, Leiter des Polizeimuseums Niedersachsen, einen Fachvortrag zur Polizei in der Weimarer Republik. Die Wanderausstellung wird an diesem Tag im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Anmeldungen:

Anmeldungen für die Führungen werden ab Montag, 2. September 2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 0441-7991043 entgegengenommen.

Es besteht am 9. September aber natürlich auch außerhalb der Führungen die Möglichkeit das Gebäude zu besichtigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Infos zum deutschlandweiten Programm gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de

