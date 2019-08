Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Erfolgreiche Eröffnungsveranstaltung der Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" im Alten Landtag

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Polizeipräsident Johann Kühme eröffnete am 26. August 2019, um 17 Uhr, die Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" im großen Saal des Alten Landtags. Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeidirektion Oldenburg und interessierten Bürgerinnen und Bürgern waren auch zahlreiche Ehrengäste wie der Direktor der Polizeiakademie Carsten Rose, Generalstaatsanwalt Andreas Heuer, der Direktor des Amtsgerichts Oldenburg Dr. Horst Freels und der Direktor des Sozialgerichts Olden-burg Wulf Sonnemann, anwesend.

Die Wanderausstellung gastiert noch bis zum 25. September 2019 im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium am Theodor-Tantzen-Platz 8.

Eine bürgernahe und hilfsbereite Polizei - das war im Jahre 1919 der neue Anspruch der jungen Demokratie. Der staubbesetzte Mantel der militärischen Einflüsse aus der Kaiserzeit sollte abgelegt und durch eine moderne Polizei abgelöst werden.

Doch dieses Ideal verlor sich immer mehr in blutigen Auseinandersetzungen zwischen politischen Gegnern. Die Polizei wurde durch diese Gewalt gefordert und war nicht selten überfordert. Die junge Demokratie hielt der Zerreißprobe nicht stand und zersetzte sich bis schließlich 1933 das Ende mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eingeläutet wurde.

Polizeipräsident Johann Kühme betonte in seiner Ansprache: "Die Polizei wurde von den Nazis missbraucht, sie hat sich aber auch missbrauchen lassen. Die Ursachen hierfür beginnen nicht erst mit der Machtübernahme Hitlers 1933, sondern bereits früher. Ich finde es daher wichtig, dass wir uns mit den "Weimarer Verhältnissen" und der Rolle der Polizei in dieser Zeit beschäftigen."

Anknüpfend an die Begrüßung hielt Dr. Dirk Götting, Leiter des Polizeimuseums Niedersachsen, einen Fachvortrag zur Wanderausstellung. Er hat diese gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin, Historikerin Barbara Riegger, konzipiert.

Fesselnd führte er seine Zuhörer in die Thematik ein und verdeutlichte den schnellen Weg der Nazis an die Macht und ging anhand konkreter Beispiele auf die Rolle der Polizei ein. Die junge und zunächst hoffnungsvolle Demokratie, die sich regelrecht selbst entmachtet hat-te, war ab 1933 fest in der Hand der Diktatur der Nationalsozialisten. Wertvolle Errungenschaften der Weimarer Republik - insbesondere die Grundrechte - wurden faktisch abgeschafft und der Terror hielt Einzug in Deutschland. "Wir müssen uns dieser Geschichte stellen", erklärte Dr. Götting mit Nachdruck und betonte: "Wir müssen Demokratie leben. Es kommt auf jede und jeden an!" Nach der Eröffnung führte er alle Gäste durch die Ausstellung und schloss damit einen interessanten, wie nachdenklich machenden Eröffnungstag ab.

Die fünfte und bislang aufwändigste Wanderausstellung des Polizeimuseums war zuvor im Niedersächsischen Landtag in Hannover, in der Polizeidirektion Hannover und in der Polizeidirektion Göttingen zu Gast. Besucherinnen und Besucher können sich die Ausstellung vor allem anhand der zahlreichen, regionalen Ausstellungsstücke erschließen. Verschiedene Module mit Fragestellungen führen durch die Geschichte der Polizei in der Weimarer Republik.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Ausstellung von Montag bis Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium ohne Anmeldung kosten-frei besuchen. Freitags von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr.

Es werden auch Führungen angeboten. Bitte melden Sie sich unter 0441-799-1043 an.

Ausblick auf den Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019:

Auch am diesjährigen Tag des offenen Denkmals öffnet die Polizeidi-rektion Oldenburg ihre Tore von 12 Uhr bis 17 Uhr. Neben dem Alten Landtag und dem ehemaligen Staatsministerium, kann in diesem Jahr auch die Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" besucht werden. Zu diesem Thema werden an diesem Tag zwei Vorträge im Alten Landtag angeboten:

Um 12:30 Uhr hält Polizeirat Alexander Kreye einen Vortrag über den Kommandeur der Gendarmerie und Ordnungspolizei des Freistaats Oldenburg, Oskar Wantke, der auch im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium seinen Dienstsitz hatte.

Um 14:30 Uhr hält Dr. Dirk Götting einen Fachvortrag zur Polizei in der Weimarer Republik.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr, an einer Führung durch den Alten Landtag teilzunehmen.

Für Vorträge und Führungen an diesem Tag melden Sie sich bitte unter 0441-799-1043 an.

Weitere Details zur Ausstellung und zum Tag des offenen Denkmals finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/

Rückfragen bitte an:

Uta-Masami Bley

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-1041/-1042/-1044/-1045

E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell