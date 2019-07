Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Zeugen für Verkehrsunfall gesucht - Lkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr kam es im Bereich der Fahrbahnverengung in der Baiertaler Straße/Südl. Zufahrtsstraße zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer und einer VW Up-Fahrerin. Der Lkw-Fahrer setzte noch vor der Verengung zum Überholen des VW an, wobei es zum Zusammenstoß kam und der Lkw-Fahrer im Anschluss einfach seine Fahrt fortgesetzt hat.

Am VW entstand Schaden von rund 1.000 Euro. An dem Lkw müsste das Teilkennzeichen OG-... 1060 angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

