Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr - 12.000 Euro Schaden

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr war eine 60-jährige Opel Corsa-Fahrerin auf der K 4166 unterwegs und geriet aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Sie kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden Lkw, dessen Fahrer die K 4169 befuhr und sich bereits auf der Abbiegespur in die K 4166 befand.

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Opel nicht mehr fahrbereit war und abtransportiert werden musste.

Die 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 12.000 Euro.

