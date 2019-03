Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Sachbeschädigung an PKW Ort: 54550 Daun, Schulstraße Zeit: 29.03.2019, 07:20 Uhr - 29.03.2019, 12:45 Uhr

Wittlich (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.03.2019, 07:20 Uhr bis 12:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz vor der Turnhalle der Realschule Plus in Daun abgestellter PKW, BMW Schwarz, durch bislang unbekannten Täter beschädigt. Am PKW entstanden zwei tiefe Lackkratzer an der Fahrertür und am Kotflügel.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.

