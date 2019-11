Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graffiti an Grundschule

Idar-Oberstein (ots)

In dem Zeitraum 31. Oktober, 15:30 Uhr, bis 1. November, 10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter an der Grundschule in Algenrodt die Gebäudefassade in Richtung Schulhof, indem sie die Außenwand durch das Auftragen von schwarzen und roten Graffiti stark verunreinigten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0.

