POL-PDTR: Außenspiegel abgerissen

In dem Zeitraum 31. Oktober, 22 Uhr, bis 1. November, 11:50 Uhr, wurde an einem in Höhe des Anwesens Weierbacher Straße 132 abgestellten Pkw Ford Focus der Außenspiegel auf der Fahrerseite durch unbekannten Täter mittels roher Gewalt abgerissen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel. 06781/561-0.

