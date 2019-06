Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: L 27, Schutz Richtung Bleckhausen Zeit: 30.05.2019, 16:15 Uhr

Daun (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr die L 27 von Schutz kommend in Richtung Bleckhausen. Auf dieser Strecke kam ihm eine Gruppe Motorradfahrer entgegen. Das erste Motorrad fuhr zu weit links und ragte vermutlich mit einem Seitenkoffer auf die Fahrbahn des Autofahrers, so dass die beiden Fahrzeuge sich streiften. Der Motorradfahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

