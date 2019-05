Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Fall von Vandalismus in Ürzig an der Mosel

Bernkastel-Kues (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitsg 31.05.2019 kam es innerhalb von wenigen Tagen erneut zu einer Sachbeschädigung in Ürzig. Dieses Mal wurde die Scheibe der ehemaligen St.Maternus-Apotheke mit einer vollen Weinflasche eingeworfen. Bereits zwei Tage zuvor wurde am Büro der Tourist-Information ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel.: 06531-95270).

