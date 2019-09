Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollstuhlfahrerin bestohlen

Erkelenz (ots)

Am 23. September (Montag) war eine 65-jährige Frau aus Erkelenz mit ihrem Rollstuhl (EScooter) auf der Südpromenade unterwegs. Als sie sich in der Nähe des Finanzamtes befand, entwendete ihr ein unbekannter Mann ihre Handtasche aus dem Korb am Lenker. Darin befanden sich ihr Schwerbehindertenausweis, persönliche Papiere sowie Bargeld. Der Täter lief nach der Tat über die Kölner Straße und die Tenholter Straße davon. Er war auffallend klein, etwa 160 Zentimeter, schlank und zirka 25 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare, trug einen Vollbart und war mit einer hellgrauen Hose bekleidet. Insgesamt wirkte er gepflegt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Auch Personen, die seine Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter Telefon 02452 920 0.

