POL-H: 61-Jähriger stirbt an den Folgen eines Fahrradunfalls

Ein 61 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall am 18.07.2019 schwer verletzt worden. Am Mittwoch (07.08.2019) ist der Radfahrer infolge des Unfalls gestorben. Der Mann ist gestürzt, nachdem er einem vorausfahrenden Radfahrer ausgewichen war.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 61-Jährige am 18.07.2019 als Teil einer fünfköpfigen Radfahrer-Gruppe auf dem Hainhäuser Weg bei Isernhagen unterwegs gewesen. Gegen 15:50 Uhr bremste einer der Fahrradfahrer ab. Der hinter ihm fahrende 61-Jährige wich ihm aus, stürzte und fiel in einen Graben. Zwei Ersthelfer retteten den Mann und leisteten Erste Hilfe. Ein Krankenwagen brachte den 61-Jährigen unter Reanimationsbedingungen in eine Klinik. Dort erlag er am frühen Abend des 07.08.2019 seinen Verletzungen. /isc, ahm

