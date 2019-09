Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Leichenhalle/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Zwischen Montag, 16. September und Montag, 23. September beschmierten Unbekannte die Leichenhalle auf einem Friedhof an der Geilenkirchener Straße mit Graffiti. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

