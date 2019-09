Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kleidercontainer

Heinsberg (ots)

Am 23. September (Montag) beobachtete ein Zeuge, gegen 21.40 Uhr, zwei Personen, die einen Altkleidercontainer an der Westpromenade nach Kleidungsstücken durchsuchten und Säcke herausnahmen. Daraufhin verständigte er die Polizei über den Vorfall. Die Beamten trafen die beiden Männer auf der Westpromenade an und kontrollierten sie. Beide hatten diverse Kleidungsstücke sowie Müllsäcke voller Kleidung bei sich. Die Säcke und Kleidungsstücke wurden sichergestellt und beide Personen zur Polizeiwache gebracht. Es handelte sich um zwei 18 und 29 Jahre alte Männer aus Rumänien. Nach der Fertigung einer Anzeige sowie der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden beide wieder entlassen und werden sich nun für ihre Tat verantworten müssen.

