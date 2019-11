Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 02.11.2019, gegen 18:15 Uhr, bis Sonntag, dem 03.11.2019, 10:30 Uhr, wurde in der Mathenstraße in Schweich ein geparkter grauer Pkw der Marke VW Golf erheblich beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz am Sportplatz. Es wird vermutet, dass ein anderes Fahrzeug den Pkw beim Ausparken an der linken Seite beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Die zuständige Polizeiinspektion Schweich bittet um sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher.

