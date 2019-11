Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Am Montag, den 04.11.2019 gegen 08:45 Uhr kam es in der Eurener Straße zwischen der Einmündung Blücherstraße und der Einmündung Im Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr die Eurener Straße in Fahrtrichtung Im Speyer. Hierbei wurde er durch ein bisher unbekanntes, überholendes Fahrzeug behindert, sodass er zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrzeugtyp und die Fahrzeugfarbe sind bisher unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 melden.

