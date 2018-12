POL-BN: Die Bonner Polizei führt im Zeitraum 10.12. bis 14.12.2018 folgende Geschwindigkeitskontrollen durch:

Bonn (ots) - Montag, 10.12.2018: in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Mehlem auf der Mainzer Straße und in Bonn auf der Reuterstraße;

Dienstag, 11.12.2018: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und der Lohfelder Straße, in Rottbitze auf der L 247 und in Bellinghausen auf der L 247;

Mittwoch, 12.12.2018: in Miel auf dem Heidgesweg, in Uedorf auf der L 300, in Bonn auf der Reuterstraße und in Berkum auf der Fraunhofer Straße;

Donnerstag, 13.12.2018: in Bonn auf der Reuterstraße, in Königswinter auf der Siebengebirgsstraße, in Wachtberg auf der K 57 und in Alfter auf der Hauptstraße;

Freitag, 14.12.2018: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Geislar auf der L 16, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Sechtem auf der Linowskistraße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.

