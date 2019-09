Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alarm im Supermarkt/Schlägereien beim Schützenfest

Hemer (ots)

Am Sonntag um 2.45 Uhr sind Unbekannte in einen Supermarkt an der Urbecker Straße eingebrochen. Die Alarmanlage löste aus, weshalb die Polizei das Gebäude umstellte und gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst durchsuchte. Die Einbrecher hatten zwei Glaseinsätze zerstört, konnten aber unerkannt entkommen. Offenbar verließen sie das Geschäft ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Mit einem Einsatz konnte die Polizei am Samstagabend beim Schützenfest in Westig zwei Schlägereien protokollieren. Um 23.35 Uhr nahm die Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Zwei 18-jährige Deutsch-Russen und ein 22-jähriger Deutscher aus Hemer waren nach einer Prügelei verletzt. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung waren die Betroffenen nicht in der Lage, den Sachverhalt zu schildern. Der Sicherheitsdienst forderte nur Minuten später Unterstützung an. Ein betrunkener 32-jähriger Iserlohner hatte einen anderen Gast geschlagen, worauf es zu einem Tumult kam. Der Sicherheitsdienst schritt ein und brachte den Randalierer gemeinsam mit den Polizeibeamten zu Boden. Der 32-jährige Deutsche erklärte, dass er ständig Ärger mit einer bestimmten Personengruppe habe und dem anderen Mann eine "reinhauen musste", bevor der auf dieselbe Idee komme. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte konnte die Situation beruhigt werden. Der 32-Jährige konnte seinen Rausch im Gewahrsam der Polizei ausschlafen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell