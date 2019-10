Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag öffneten bislang unbekannte Täter einen in der Otterberger Straße abgestellten PKW und durchsuchten diesen nach Wertsachen. Schließlich wurden sie fündig und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0631-369 2620 oder per E-Mail an kd.kaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell