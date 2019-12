Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfälle im Feierabendverkehr auf BAB 28 beim Autobahndreieck Oldenburg-West++

Oldenburg (ots)

Am 12.12.2019 kam es um 16:55 Uhr auf der BAB 28 Richtung Bremen unmittelbar hinter dem Autobahndreieck Oldenburg-West zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, die hintereinander den Überholfahrstreifen befuhren. Aufgrund der erheblichen Verkehrsdichte ergab sich stockender Verkehr, was der auffahrende Westersteder Fahrzeugführer eines Pkw Daimler mit Anhänger zu spät bemerkte. Er fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Mercedes des Fahrzeugführers aus Ovelgönne auf und schob diesen auf zwei weitere Pkw, einen Mazda eines Oldenburgers und einen Volvo einer Oldenburgerin. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die ersten beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit, blockierten den Überholfahrstreifen und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden für diesen Unfall wird auf ca. 14.000 EUR geschätzt. Der Verkehr konnte daran vorbeigeleitet werden. Über den Verkehrsknotenpunkt des Oldenburger Autobahndreiecks hinaus bildete sich schnell ein Rückstau, der zum einen zurück auf die A 28 bis hinter Oldenburg-Wechloy und zum anderen auf die A 293 bis hinter Oldenburg-Nadorst reichte (jeweils ca. 4km Länge). Im sich bildenden Rückstau kam es auf der A 293 zu einem Folgeunfall auf Höhe der Anschlussstelle Bürgerfelde. Eine dort auffahrende Bad Zwischenahnerin wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen. Sie erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit ihrem PK VW Up auf den vorausfahrenden Pkw Skoda eines Westersteders auf. Hierbei wurde die Bad Zwischenahnerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus einliefert. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und blockierten den Hauptfahrstreifen. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde hier über den Überholfahrstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden für diesen Unfall wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn durch diverse Trümmer und Splitter derart verunreinigt, dass ein "Besenwagen" der Autobahnmeisterei Oldenburg zur Reinigung eingesetzt werden musste. Durch die beiden Unfälle kam es bis ca. 18:20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die durch ausweichende Fahrzeuge auch Einfluss auf den Verkehr im Oldenburger Stadtgebiet hatten.

