Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 01.04.2019

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Schussabgabe

In der Nacht zum Samstag gegen 01.00 Uhr vernahm eine Bewohnerin eines Gebäudes in einem Teilort von Kißlegg ein Schussgeräusch und stellte am Vormittag ein Loch in einem Fensterrahmen fest. Teile des Projektils konnten später durch Kriminalbeamte aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage und der weiteren gewonnenen Erkenntnisse musste die Polizei davon ausgehen, dass eine 64-jährige Frau aus einem benachbarten Gebäude auf das Fenster geschossen hatte. Nachdem der Gefahrenbereich abgesperrt war, konnte eine Streifenwagenbesatzung am frühen Nachmittag die Tatverdächtige beim Verlassen des Hauses vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden von der Staatsanwaltschaft beantragten und durch die Bereitschaftsrichterin angeordneten Durchsuchung des Gebäudes fanden die Polizeibeamten ein nicht registriertes Gewehr sowie ein Luftgewehr und entsprechende Munition. Ob aus diesen Waffen geschossen wurde, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben. Weitere registrierte Langwaffen und ein Revolver, die sich in einem verschlossenen Waffenschrank befanden und rechtmäßig im Besitz eines Angehörigen der Frau befinden, stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum Motiv der offensichtlich verwirrten 64-Jährigen, die in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde, dauern an.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Kriminalhauptkommissar Herbert Storz, Tel. 07531/995-1015

