Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Einfamilenhaus+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Einfamilenhaus+++ Am Samstagabend bzw. in der Nacht zu Sonntag, zwischen 19.30 Uhr und 01.00 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Unter den Eichen' im Dobbenviertel. Entwendet werden unter anderem zwei sogenannte Schrank- bzw. Möbeltresore. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte unter 0441/790-4115. -1489921-

