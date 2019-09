Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 07.09.2019 um 14:25 Uhr wurde im Etzelweg ein grauer Ford C-Max, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, von einem hellbraunen Peugeot 206 mit französischem Kennzeichen, am linken Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach dem Anstoß hat die Fahrerin gewendet, fuhr auffällig langsam in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung Bubenhausen zurück und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

