Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger - Fußgänger verstirbt aufgrund seiner Verletzungen

Schwerte (ots)

Am 16.11.2019, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Mann aus Lünen mit einem schwarzen BMW die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Wenige hundert Meter vor dem Kreisverkehr an der Wannebachstraße kam es zu einer Kollision mit einem rechtsseitig gehenden 77 jährigen Fußgänger aus Schwerte. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Der Pkw wurde sichergestellt und ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hagener Straße komplett gesperrt. /Tu.

