Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kippt in einen Straßengraben - Fahrer durch Airbags eingeklemmt

Werne (ots)

Ein 79 jähriger Mann aus Lünen befuhr mit seinem grauen Audi Q3 den Kreisverkehr Nordlippestraße Ecke Eichenbusch. Er kam mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kippte in einem Straßengraben auf die Seite. Die Airbags lösten aus, so dass der Fahrer das Fahrzeug zunächst nicht selbstständig verlassen konnte. Feuerwehr und RTW wurde eingesetzt. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag (15.11.2019), gegen 13:30 Uhr. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Der Fahrer wurde vorsorglich zwecks medizinischer Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Audi musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden. Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durchgeführt. /Tu.

