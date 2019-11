POL-ME: Betrunkener Radfahrer fährt in geparktes Auto - Monheim am Rhein - 1911017

Polizei Mettmann

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochnachmittag (6. November 2019) an der Wilmersdorfer Straße in Monheim am Rhein einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr ziehen konnte.

Gegen 14:10 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie der Radfahrer, ein 43 Jahre alter Mann aus Monheim, an der Wilmersdorfer Straße gegen einen am Straßenrand geparkten VW Golf gefahren war. Der Mann sprach den Radfahrer an und überzeugte ihn davon, auf die von ihm alarmierte Polizei zu warten.

Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei dem Radfahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,7 Promille (0,85 mg/l). Der Radfahrer gab außerdem an, neben Alkohol auch Drogen konsumiert zu haben.

Die Trunkenheitsfahrt blieb nicht ohne Folgen: Der 43-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Monheim gebracht. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro.

