Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Pkw Fahrerin kollidiert mit Rollerfahrer - Rollerfahrer wird leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am Freitagnachmittag (15.11.2019), gegen 15:50 Uhr, beabsichtigte eine 56 jährige Frau aus Bergkamen mit einem blauen Suzuki in den Kreisverkehr Jahnstraße Ecke Erich-Ollenhauer-Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen 16 jährigen Rollerfahrer aus Bergkamen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Dieser wurde durch eine RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

