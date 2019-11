Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahndung nach Graffitisprayer führt zur Festnahme von 20-Jährigem

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bei einer Fahndung nach einem Graffitisprayer konnte eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag einen Tatverdächtigen in der Kasseler Nordstadt festnehmen. Der 20-Jährige, der zuvor vergeblich versucht hatte vor den Polizisten zu flüchten, muss sich nun wegen mehrerer Sachbeschädigungen durch Graffiti verantworten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, bemerkten sie das Graffiti am Polizeiposten in der Holländischen Straße, nahe des Halitplatzes, in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr. Die Farbe des nicht zu entziffernden Schriftzugs war zwar noch frisch, aber bereits angetrocknet. Bei der durch die Polizisten sofort eingeleiteten Fahndung konnte nur wenige Augenblicke später nahe des Polizeipostens ein junger Mann aufgespürt werden, der bei Erblicken des Streifenwagens davonrannte. Die nacheilenden Polizisten konnten den Flüchtenden schnell stoppen. Der 20-Jährige trug noch einen Einweghandschuh mit frischen Farbresten daran und führte mehrere Spraydosen in einem Stoffbeutel mit. Den Tatverdächtigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Anschließend konnten die Beamten noch weitere frische und gleichfarbige Graffitis an zwei Hausfassaden in unmittelbarer Nähe sowie einen aufgesprühten Schriftzug an der Straßenbahnhaltestelle "Halitplatz" feststellen. Wegen dieser Sachbeschädigungen muss sich der 20-Jährige aus Kassel nun auch noch verantworten. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise, dass die Graffitis einen politischen Hintergrund haben könnten, liegen derzeit nicht vor. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten noch ein verbotenes Messer auf, weshalb sie zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz einleiteten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

