POL-KS: Kassel - Fasanenhof Bewaffneter Raubüberfall bei Bargeldabhebung an einem Geldautomaten, Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Am Freitag, 08.11.2019, 18.58 Uhr, überfielen zwei bewaffnete, männliche Täter einen 24-jährigen Mann aus Kassel beim Geldabheben an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale im Bereich Ihringshäuser Straße / Stifterstraße. Die Bankfiliale war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Zur Tatzeit betraten zwei männliche Täter den Vorraum der Bankfiliale, in dem sich auch das Opfer befand. Einer der Täter bedrohte den Geschädigten mit einer dunklen Schusswaffe und forderte ihn auf, Geld aus dem Automaten abzuheben. Das ausgegebene Bargeld entnahm der Täter dann aus dem Geldausgabe-schlitz des Automaten. Währenddessen stand der zweite Täter, ebenfalls mit einer Schusswaffe bewaffnet, im Bereich der Eingangs-tür. Noch bei der Tatausführung betrat eine derzeit noch unbekannte Zeugin die Bank. Diese wurde ebenfalls von den Tätern bedroht, konnte aber die Bank verlassen. Nach Tatausführung flüchteten beide Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Über die Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Männlich, 17 - 20 Jahre alt, hellhäutig, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Pullover, schwarzen Turnschuhen, grauen Handschuhen, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, bewaffnet mit dunkler Pistole

2. Täter: Männlich, 17 - 20 Jahre alt, dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, bekleidet mit grauer Sweatjacke mit Kapuze und aufgenähter Tasche auf der linken Brustseite, grüner Reißverschluss mit grünem Zipper, dunkler Jogginghose mit hellem Adidas Emblem auf dem linken Hosenbein, dunklen Turnschuhen mit heller Sohle, bewaffnet mit Schusswaffe

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Die Frau, die bei der Tatausführung in die Bank kam, ist für die Polizei eine wichtige Tatzeugin. Sie war bedauerlicherweise beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Sie und mögliche weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561 / 9100 in Verbindung zu setzen.

