Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Papierwagen in Brand geraten

Altkreis Norden (ots)

Sonstiges Geschehen

Norderney - Papierwagen in Brand geraten

Zu einem Brandgeschehen ist es am Dienstag auf Norderney gekommen. An der Straße Am Kurpark geriet nach bisherigem Erkenntnisstand im rückwärtigen Bereich des Rathauses und eines Gastronomiebetriebs gegen 9:30 Uhr ein Transportwagen mit Altpapier in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Norderney gelöscht werden. Elf Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Es entstand Schaden an der Gebäudefassade. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

